Ibrahimovic a Sanremo 2022: messaggio ad Amadeus, la posizione del Milan

Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il recupero dopo l’operazione al ginocchio, ha mandato dei messaggi social ad Amadeus

Ibrahimovic e Sanremo, parte seconda. Lo scorso anno lo svedese fu uno degli ospiti più importanti del Festival più prestigioso d’Italia. Zlatan, che è sempre molto attivo sui social anche con video e messaggi che bisogna avere la capacità di intuire, ha pubblicato qualche giorno fa un video della sua esperienza all’ultimo Festival, dall’arrivo in moto con uno sconosciuto all’incontro sul palco con Amadeus.

“Amadeus, ti devo salvare anche il prossimo anno?”, scrive Ibra. Un messaggio che non è piaciuto ai tifosi rossoneri. Quest’anno il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 5 febbraio. E pensare che, in quella settimana, è previsto il ritorno del Derby di Milano.

Leggi anche:

Ibra di nuovo a Sanremo? La società non è d’accordo

Questa mattina Tuttosport scrive: “Ibra, voglia di Sanremo”. Il Milan non può assolutamente accettare un’eventuale richiesta del giocatore di prendere parte anche quest’anno al programma in onda su Rai 1. E soprattutto, come scritto in precedenza, i tifosi rossoneri non potrebbero accettare un Ibra-Sanremo bis.

Con il Festival dal 2 al 5 febbraio ed il Derby della Madonnina programmato per domenica 6, Zlatan non può permettersi di saltare la settimana di preparazione di una partita così importante e sentita dal popolo milanista. Vedremo se il messaggio social dello svedese sia frutto di una semplice provocazione o, speriamo di no, qualcosa di più.