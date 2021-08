Il girone del Milan nella Champions League 2021 2022, i rossoneri beccano Atletico Madrid e Liverpool

Si è tenuto poco fa il sorteggio dei gironi per la Champions League 2021 2022. Il Milan, dopo sette lunghi anni, è tornato nella maggior competizione europea. Stefano Pioli sogna un grande cammino e quindi l’accesso agli ottavi di finale del torneo, lì dove davvero può succedere di tutto. I rossoneri hanno lavorato bene sul mercato in questi mesi e punta tutto sulla forza del gruppo, oltre che sulle qualità tecnica della rosa. I rossoneri sono partiti dalla quarta fascia quindi era inevitabile pescare un girone difficile: e infatti giocherà contro l’Atletico Madrid (avversaria dell’ultima partita in Champions League nel 2013) e il Liverpool, oltre al Porto che è la squadra più “abbordabile” del girone.

Leggi anche:

Il girone del Milan in Champions League

Il Milan ripartirà il suo percorso in Champions League dal Gruppo B, guidato dall’Atletico Madrid come squadra di prima fascia. L’altro pericolo è rappresentato dal Liverpool, la squadra che ha vinto la competizione solo pochi anni fa: viene da un anno difficile e sul mercato hanno preso solo un difensore, ma la squadra resta difficile da affrontare oltre al fattore Anfield da tenere sempre in considerazione. Il Porto, seppur squadra di esperienza e che ha eliminato la Juve un anno fa, rappresenta sicuramente l’avversario più abbordabile. In generale, il girone è durissimo ma non ci sentiamo di dire impossibile.

Girone B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

Champions League 2021 2022, tutti i gironi