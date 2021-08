Calciomercato Milan, Odriozola sbarca in Italia: accordo raggiunto

Tutto pronto per l’arrivo in Serie A del terzino spagnolo. Il Real Madrid ha ormai dato il via libera al prestito del giocatore.

Il Milan per settimane ha cercato un nuovo terzino destro di livello internazionale. La volontà della squadra di Stefano Pioli, dopo la partenza di Diogo Dalot, era quella infatti di reperire a prezzi accessibili un difensore esterno di qualità ed affidabilità.

Alla fine la scelta è ricaduta sul jolly Alessandro Florenzi, calciatore della Roma classe ’91 che è giunto con la formula del prestito oneroso. Ma il Milan ha sondato il terreno anche per un altro terzino che a tratti è sembrato anche molto vicino all’accordo.

Si tratta dello spagnolo Alvaro Odriozola, un vecchio pallino dei dirigenti e di Paolo Maldini. Calciatore classe ’96 del Real Madrid, sarebbe potuto arrivare sempre con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Odriozola alla fine sbarcherà in Serie A, ma non per giocare in maglia rossonera.

Fiorentina, accordo raggiunto per Odriozola

Niente Milan per Odriozola. Sarà invece la Fiorentina la prossima squadra di club del terzino spagnolo, che poco fa sembra aver dato il proprio benestare al trasferimento. Lo segnala Gianluca Di Marzio attraverso i propri account ufficiali.

I viola hanno convinto il laterale ex Bayern Monaco a tentare l’avventura italiana. Odriozola inizialmente sembrava avere qualche remore sulla Fiorentina, non certo un top club della massima serie nostrana, ma il progetto di Vincenzo Italiano pare aver fatto breccia.

Ora non resta che attendere l’accordo definitivo sul prestito tra Fiorentina e Real. Ancora da valutare se si tratterà di una soluzione temporanea secca oppure se il club italiano si assicurerà una clausola per il riscatto definitivo in futuro. Certo è che un altro ex pallino del Milan sbarcherà in Serie A e si troverà contro la squadra con cui poteva militare in questa stagione.