Pellegri disponibile per Milan-Cagliari: la decisione di Pioli

Il nuovo attaccante rossonero è già arruolabile per il match casalingo di domenica a San Siro contro il Cagliari

Pietro Pellegri, con la firma apposta ieri sul contratto, si può definire a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Il giovane attaccante proveniente dal Monaco ha già incontrato i nuovi compagni ed ha svolto le prime sedute di allenamento agli ordini di mister Stefano Pioli.

La speranza è quella che Pietro possa rendere al meglio con la maglia del diavolo, lasciandosi alle spalle i tanti infortuni che ne hanno ostacolato, finora, la sua carriera. Il tempo è dalla sua parte, dato che parliamo di un classe 2001 e dunque appena ventenne.

Sky – Pellegri è già pronto per domenica

Secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, Pietro Pellegri sarebbe già a disposizione di Pioli per la gara interna prevista per domenica sera contro il Cagliari. Il tecnico emiliano lo ha già testato nell’allenamento congiunto di ieri contro la formazione Primavera.

Con tutta probabilità l’ex Genoa partirà dalla panchina, ma può essere utile a gara in corso. Nel frattempo continuerà ad allenarsi per mettere sempre più benzina nelle gambe e per conoscere in maniera più approfondita i suoi nuovi compagni e le loro caratteristiche di gioco.