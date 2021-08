Calciomercato Milan, corsa a due per l’ultimo rinforzo

Dopo Bakayoko, il Milan vuole chiudere anche per un ultimo rinforzo sulla trequarti. Corona e Faivre in corsa per rafforzare la squadra di Pioli

Non è ancora completo il puzzle del Milan, manca ancora un ultimo tassello. Ieri è stato raggiunto l’accordo con il Chelsea. Dopo una lunghissima attesa, Bakayoko potrà realizzare il sogno di far ritorno a San Siro.

Arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro e rappresenterà una quarta importante scelta in mediana. Stefano Pioli potrà dunque dormire sonni tranquilli sapendo di poter disporre di Franck Kessie, Ismael Bennacer, Sandro Tonali e appunto Bakayoko.

La squadra appare completa in tutti i reparti, Maldini e Massara sono riusciti a muoversi bene rafforzando la rosa a disposizione del mister. Come detto, però, manca ancora almeno una pedina.

Leggi anche:

Caccia al trequartista

Il vuoto lasciato da Calhanoglu è stato colmato con Brahim Diaz ma lo spagnolo da solo non può bastare. Serve, almeno, un altro calciatore sulla trequarti, capace di giocare al centro ma anche sulla destra.

I nomi che si sono susseguiti in questo periodo sono davvero tantissimi. A quattro giorni dal termine del calciomercato è difficile immaginare chi potrà essere l’ultimo acquisto.

La Gazzetta dello Sport, sostiene che ormai è corsa a due per l’ultimo rinforzo: attenzione così a Jesus Corona. Il messicano se non dovesse sbarcare in rossonero sarà un avversario in Champions League con il suo Porto.

Il contratto in scadenza nel 2022, lasciava pensare che non sarebbe stato difficile trovare un’intesa tra i due club ma in realtà c’è ancora distanza, con i lusitani che vorrebbero almeno 13 milioni di euro e il Milan che lo valuta 10 milioni. Le prossime ore serviranno a capire se i bonus riusciranno ad avvicinare le parti.

Nel frattempo proseguono i contatti per Roman Faivre. Il talento francese dello Stade Brest è certamente sul taccuino di Massara e Maldini, che hanno incassato il sì da parte del giocatore ma dovranno trovare un accordo con il club che lo valuta sui 15 milioni di euro. Poche ore e capiremo se il Milan riuscirà a chiudere per il trequartista o meno.