Italia, un solo rossonero convocato da Mancini

Nella lista di Roberto Mancini per le prossime gare di qualificazione a Qatar 2022 figura un solo calciatore del Milan.

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del prossimo anno. L’unico rossonero presente in lista è il nuovo arrivato Alessandro Florenzi, che con gli azzurri si è laureato campione d’Europa un mese e mezzo fa. Nessuna chiamata neanche stavolta per Davide Calabria.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Donnarumma, Gollini, Meret

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Lazzari, Mancini, Toloi

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti, Zaniolo

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean, Raspadori, Scamacca