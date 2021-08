Milan in Champions League: quando uscirà il calendario

I gironi di Champions League sono fatti, manca all’appello ancora il calendario. Ecco quando uscirà il programma definitivo

Ieri a Istanbul sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2021-2022. Grazie al secondo posto conquistato nella scorsa Serie A, al torneo parteciperà anche il Milan, dopo sette lunghi anni di assenza e di attesa. Il rientro nella competizione però sarà molto complicato per la squadra di Stefano Pioli: partita dalla quarta fascia, ha pescato un girone molto complicato con dentro Atletico Madrid, Liverpool e infine Porto. Tutte le squadre di questo gruppo B hanno vinto almeno una volta la Champions nella loro storia. Se le prime due sono il massimo della difficoltà, l’altra si può considerare alla pari, anche se hanno tanta esperienza nella competizione e uno stadio molto caldo. Al Milan servirà una grande impresa per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale, e anche un po’ di fortuna con i calendari. Che, a proposito, non sono ancora usciti.

Leggi anche:

Champions League, quando usciranno i calendari

La UEFA non ha ancora comunicato i calendari della fase a gironi della Champions League. Ci sono diversi incastri da fare, anche per quanto riguarda la copertura televisiva. Da quest’anno le cose sono cambiate e sono state aggiunte altre tv, come ad esempio Amazon Prime Video che, in Italia, ha in esclusiva la miglior partita della settimana. Insomma, non è semplice e gli uomini della UEFA sono al lavoro per completare il quadro nel più breve tempo possibile. Ma quando usciranno? Non c’è una data precisa, si dice fra stasera o, più probabilmente, domani, sabato 28 agosto. Siamo in attesa di aggiornamenti nelle prossime ore. Una volta uscito il calendario, per il Milan sarà il momento di creare il programma e preparare le partite. Dopo la sosta della prossima settimana si entrerà finalmente nel vivo e potremo finalmente rivedere i rossoneri nelle serate di Champions. Contro chi, alla prima, lo scopriremo a breve.