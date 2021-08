Fortino Milan: è caccia al record di imbattibilità

Il Milan in difesa è imbattuto da diverse partite. Andiamo a scoprire i numeri ed i record da battere per i rossoneri.

Il punto di forza del Milan di Stefano Pioli, soprattutto negli ultimi mesi, è stata la difesa. Il tecnico rossonero ha costruito la sua squadra puntando sulla solidità e su un atteggiamento compatto in grado di resistere agli assalti avversari.

I numeri testimoniano i pregi difensivi del Milan. La squadra rossonera in campionato è imbattuta (a livello di gol subiti) da ben 6 partite consecutive. L’ultima rete subita in Serie A risale al 26 aprile 2021, quando la Lazio strapazzò gli uomini di Pioli per 3-0.

Da quella brutta serata in avanti il Milan ha eretto il suo fortino. Ha chiuso lo scorso campionato con 5 gare senza subire nulla (Milan-Benevento 2-0, Juve-Milan 0-3, Torino-Milan 0-7, Milan-Cagliari 0-0 e Atalanta-Milan 0-2). Il tutto confermato dall’ottima prova difensiva nella prima di campionato, vinta 1-0 sul campo della Sampdoria.

Il record del Milan è di 9 partite senza prendere gol

L’intenzione del Milan, in particolare del nuovo portiere titolare Mike Maignan, è quella di prolungare tale imbattibilità difensiva. I rossoneri sanno che le vittorie e in particolare i campionati trionfali si costruiscono su difese solide e poche reti subite.

La memoria, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, va dunque alla stagione 1993-1994. In quella annata vi fu l’ultima serie di 7 gare consecutive senza subire gol da parte dell’allora Milan di Fabio Capello. I rossoneri di Pioli proveranno a raggiungere domani questo traguardo, cercando di chiudere la porta ai rivali del Cagliari.

I sardi in effetti non sembrano l’avversario, almeno storicamente, più adatto per interrompere la serie positiva del Milan. Nelle ultime cinque gare di campionato tra le due squadre, il Cagliari non ha mai segnato neanche una rete. L’ultima prodezza sarda risale al 2018 grazie al solito Joao Pedro.

La serie consecutiva record del Milan risale sempre al 93-94. I rossoneri restarono con la porta inviolata per ben 9 gare di seguito, primato che portò Sebastiano Rossi ad ottenere il record di imbattibilità con 929′ di clean sheet. Un record a cui ambisce anche Maignan.