Calciomercato Milan, l’attaccante del Napoli nel mirino

Il Milan avrebbe chiesto informazioni al Napoli per Adam Ounas. L’esterno, ex Crotone, però, dovrebbe rimanere a giocare per la squadra di Spalletti

Continua la caccia al rinforzo sulla trequarti. Come vi raccontiamo, ormai da settimane, il Milan è alla ricerca di almeno un calciatore di qualità (potrebbero essere due in caso di addio di Castillejo), che sappia giocare dietro la punta e sulla destra.

Tanti i nomi circolati in questi giorni ma nelle ultime ore, il cerchio sembra stringersi attorno ad un doppio profilo, quello di Jesus Corona del Porto e soprattutto quello di Romain Faivre. Il giovane francese non prenderà parte al match del Brest e sta spingendo per approdare in rossonero.

Le prossime ore serviranno a capire se le parti riusciranno a trovare la giusta quadra, con il club di Ligue 1 che per il suo giocatore chiede 15 milioni di euro. Il Milan è pronto ad arrivare fino a 12-13 milioni.

Idea Ounas

Nel frattempo, il club rossonero si sta guardando attorno, alla ricerca di alternative, in caso non dovessero andare in porto gli obiettivi principali. Vi abbiamo parlato tanto di Messias, profilo proposto al Milan, che piace ma solo alle giuste condizioni.

Il brasiliano ha fatto bene a Crotone ma il Diavolo non vorrebbe spendere i 10 milioni di euro richiesti dai calabresi. Altro calciatore che ha fatto molto bene in Calabria è Adam Ounas.

L’attaccante ha fatto ritorno, dopo il prestito, al Napoli. In azzurro, però, può faticare a trovare spazio vista l’importante concorrenza. Nel suo ruolo, infatti, c’è da fare i conti con Politano e Lozano.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, in edicola stamani, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Ounas ma la volontà del giocatore sarebbe quella di giocarsi le proprie carte sotto al Vesuvio, soprattutto dopo le parole di Spalletti: “Adam resterà con noi e siamo molto felice di averlo fino al termine della stagione”.

Ounas è stato cercato anche dal Marsiglia ma a questo punto, salvo clamorosi cambi di programma, nel suo futuro ci sarà ancora l’azzurro del Napoli.