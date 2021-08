Calciomercato Milan, colpo Faivre | Spunta una clausola

Milan all’assalto di Faivre del Brest, ormai obiettivo di Maldini e Massara per la trequarti di Pioli. Emerge un dettaglio del contratto.

Il Milan ha messo nel mirino Romain Faivre e ha avviato una trattativa con il Brest per assicurarselo. C’è già il sì del giocatore, ma adesso serve l’accordo tra i club per finalizzare l’operazione.

Un segnale della possibilità che l’ex Monaco approdi in rossonero risiede nel fatto che non è stato convocato per la partita contro il Brest. Le negoziazioni sono in corso. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di riuscire a ottenere l’ok dalla società francese nelle prossime ore. Sarebbe un buon colpo per la squadra di Stefano Pioli, bisognosa di ulteriore qualità sulla trequarti.

Leggi anche:

Mercato Milan, il punto sull’affare Faivre

Il Milan è arrivato a offrire 10 milioni di euro più bonus, ma il Brest vuole di più. Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, l’affare si potrebbe chiudere tra i 13 e i 15 milioni. C’è ancora della distanza tra le parti, però trapela abbastanza fiducia sulla riuscita della trattativa. Il club francese sa che il calciatore vuole andarsene a Milano e non lo tratterrà contro la sua volontà.

Dalla Francia emerge anche un dettaglio molto importante. Sebastien Denis, giornalista di Footmercato, ha rivelato che il Monaco riceverà il 20% della cifra della cessione di Faivre. Questa clausola era inserita nell’intesa raggiunta con il Brest nell’estate 2020, quando il fantasista 23enne lasciò il Principato.

Pure in virtù di questo aspetto, il Brest cerca di mantenere più alto possibile il prezzo. Dovendo dare parte del ricavato al Monaco, cerca di ottenere il massimo dal Milan. Da ricordare che il cartellino venne pagato solo 400 mila euro, quindi in ogni caso a bilancio finirà una notevole plusvalenza. Non rimane che attendere le prossime ore per capire se le negoziazioni subiranno l’attesa accelerata e si andrà verso la fumata bianca.

Faivre sarebbe un buon rinforzo per Pioli. Ha ottime qualità tecniche e sa giocare in tutte le posizioni sulla trequarti. La sua duttilità tattica sarebbe molto preziosa per l’allenatore del Milan.