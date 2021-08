Calciomercato Milan, arriva l’esterno: domani la firma

Il Milan ha messo le mani su Chaka Traorè. Il calciatore classe 2004 domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Battuta la concorrenza del Bruges

Svolta per Chaka Traorè. Il talento classe 2004 del Parma sembrava destinato a trasferirsi in Belgio per vestire la maglia del Bruges. Era stato raggiunto un accordo, che sembrava non lasciare dubbi, in mattinata, invece, la svolta: come racconta Guglielmo Trupo, collega di Radio Bruno, domani potrebbe essere il giorno della firma sul contratto per l’ivoriano, che ha chiuso con il Milan. Un affare che porterà nelle casse del Parma 600mila euro più percentuale su futura eventuale rivendita. Il Milan, dunque, dimostra di essere molto attento al calciomercato dei giovani, mettendo le mani su un grande importante prospetto.

Numeri importanti

Traoré, che ha giocato principalmente come ala sinistra, la passata stagione ha collezionato 21 presenze, andando a segno per ben 11 volte e realizzando anche 9 assist. Sono nove i centri nel campionato Primavera, due – con una sola presenza, con la maglia azzurra Under 18. Il talentuoso, originario della Costa d’Avorio, ha giocato, con il Parma, anche tre partite in Serie: il suo esordio, proprio con il Milan, il 10 aprile. Cinque minuti in campo, prima di totalizzarne altri sei contro la Lazio e altri cinque con la Sampdoria.