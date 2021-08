Calciomercato Milan, una cessione per fare due acquisti

Secondo l’esperto di mercato, con la partenza dell’esterno spagnolo possono arrivare ben due rinforzi.

Oggi il Milan scende in campo per la seconda giornata di campionato. La formazione rossonera ospita il Cagliari nell’esordio davanti ai propri tifosi. A tener banco però è anche il tema del mercato, con la sessione estiva che terminerà fra poco meno di tre giorni. La società ha portato a termine quasi tutte le operazioni ma è chiamata ad un ultimo sforzo per poter affidare a Pioli una rosa completa in tutti i reparti.

Ci sono intanto da piazzare alcuni esuberi tra cui Samu Castillejo. L’esterno non fa più parte del progetto tecnico dell’allenatore e nella giornata di ieri dalla Spagna è rimbalzata la notizia di una trattativa in fase avanzata con il Getafe per un prestito con obbligo di riscatto. Al momento non è ancora pervenuta però un’offerta ufficiale dal club della Liga. Andiamo però a vedere quali sono le strategie del Milan in caso di cessione dello spagnolo.

Due innesti se parte Castillejo

Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, in caso di uscita dell’esterno spagnolo potrebbero arrivare anche due rinforzi. Effettivamente i rossoneri dovrebbero a quel punto andare a rimpiazzare sia l’ex Villareal che Hakan Calhanoglu. Il turco non è stato ancora sostituito sul mercato e questa ulteriore partenza lascerebbe la rosa un po’ corta sulla trequarti.

Se esce #Castillejo possono arrivare due — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 29, 2021

Romain Faivre rimane l’obiettivo principale di Maldini e c’è ottimismo sulla possibilità di chiudere per una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Si continua a parlare anche di Yacine Adli, che rappresenta però, secondo Tuttosport, una pista secondaria. E’ ipotizzabile che proprio in caso di addio di Castillejo possa concretizzarsi l’arrivo del centrocampista del Bordeaux.