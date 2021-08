Djuricic confessa: “Rifiutai il Milan a causa di Rui Costa”

Il centrocampista del Sassuolo ha svelato il retroscena nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Il calciatore del Sassuolo, Filip Djuricic, è stato intevistato dalla Gazzetta dello Sport. E’ stata l’occasione per il centrocampista serbo di svelare un retroscena di mercato legato al Milan: “Mi chiamò Rui Costa, ovviamente già dirigente, e mi convinse in maniera netta a scegliere il Benfica. In quella stagione mi volevano i rossoneri, il Chelsea, l’Arsenal e l’Ajax. Ma Rui fu straconvincente”.

Leggi anche:

Il trequartista dei neroverdi ha poi aggiunto: “Se mi sono pentito del no al Milan? Le scelte hanno significato nel momento in cui le fai…“. Con i portoghesi Djuricic totalizzò pochissime presenze per poi andare a giocare in prestito in diversi campionati, fino all’approdo a titolo definitivo alla Sampdoria nell’estate del 2016.