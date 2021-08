Milan, col cagliari l’occasione di andare già a +5 sulla Juventus

Stasera la squadra di Stefano Pioli può già staccare la Juventus di Allegri di ben cinque punti: occasione da non perdere

E’ tutto pronto per la seconda gara di campionato del nuovo Milan di mister Stefano Pioli. Un Milan diverso rispetto alla scorsa stagione, probabilmente rinforzato nonostante gli addii di Calhanoglu e Donnarumma. Sono arrivati alla corte del tecnico emiliano diversi nuovi giocatori, a cui si aggregherà Bakayoko nella giornata di domani oltre, si spera, ai due prossimi ed ultimi acquisti per il pacchetto offensivo rossonero.

Si va in scena questa sera alle 20.45, dove a San Siro i rossoneri affronteranno il Cagliari di Leonardo Semplici. Lo scorso anno terminò 0-0 al Meazza, ma questa volta con i tifosi presenti allo stadio ci auguriamo di assistere ad un epilogo diverso.

Il Milan stasera può già staccare la Juve

Un’occasione, dopo sole due giornate, che il Milan non può lasciarsi sfuggire: scappare a +5 sulla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri, che dopo due match ha totalizzato solamente due punti. Questo a causa del pareggio all’esordio per 2-2 contro l’Udinese e la debacle di ieri all’Allianz Stadium per mano della neopromossa Empoli.

Vedremo se il diavolo saprà approfittarne in serata. Mettere un bel distacco tra Milan e Juve sarebbe fondamentale, soprattutto in vista dello scontro diretto del 19 settembre a Torino. Solo quattro giorni prima, il 15, i rossoneri saranno impegnati nell’esordio in Champions League in casa del Liverpool.