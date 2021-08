Niente Milan, il Bayern piazza il colpo

Non ci sarà il Milan nel futuro di Marcel Sabitzer. Il talento austriaco, accostato ai rossoneri, in passato, è destinato a rimanere in Bundesliga. Dovrebbe essere presto un giocatore del Bayern Monaco, pronto a versare nelle casse del Lipsia 16 milioni di euro

E’ stato uno dei tanti nomi accostati al Milan, Marcel Sabitzer alla fine è pronto a continuare la sua avventura in Germania.

Come riporta la ‘Bild’, il calciatore austriaco nelle prossime ore passerà al Bayern Monaco, pronto a versare nelle casse del Lipsia 16 milioni di euro.

Per caratteristiche, il 27enne, protagonista anche all’ultimo Europeo, sarebbe stato certamente il profilo ideale per sostituire Hakan Calhanoglu ma le intenzioni di Sabitzer sono state da sempre altre e con il Milan non si è mai aperta una vera e propria trattativa.

Leggi anche:

Sabitzer riabbraccia Nagelsmann

Per l’austriaco ci sarà dunque un futuro ancora in Bundesliga, con la squadra tedesca più forte. Il Bayern Monaco dimostra ancora di essere molto attenta al mercato interno. Sabitzer ritroverà così il suo ex allenatore Nagelsmann, che più di tutti ha spinto per averlo in rosa.

Come raccontato, i profili su cui sta concentrando gli ultimi sforzi il Milan, in queste ultime ore di calciomercato, per rafforzare la trequarti sono altri: attenzione Jesus Corona, in uscita dal Porto ma soprattutto a Romain Faivre, che sta spingendo forte per diventare un nuovo giocatore del Milan.