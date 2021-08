Sabitzer, niente Milan: ufficiale la nuova squadra

Sabitzer non proseguirà la sua carriera al Milan. Ha detto addio al Lipsia ufficialmente, ma non lascerà la Bundesliga. Ha firmato oggi.

Il Milan è soddisfatto delle prestazioni di Brahim Diaz, ma ha bisogno di un altro trequartista. La dirigenza è al lavoro per regalare un nuovo fantasista a Stefano Pioli, però non sarà Marcel Sabitzer.

Il 27enne austriaco è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Il club bavarese ha speso circa 16 milioni di euro per acquistarlo dal Lipsia, che avrebbe voluto trattenerlo ma non ha potuto farlo. Infatti, l’accordo scadeva a giugno 2022 e pertanto la squadra di proprietà della Red Bull ha dovuto vendere in questa sessione del calciomercato. Non poteva perdere il calciatore a parametro zero.

Calciomercato Milan, Sabitzer al Bayern Monaco

Nelle ultime settimane si parlava poco di Sabitzer al Milan, anche perché era nota da tempo la preferenza del trequartista austriaco per il Bayern Monaco. Il club rossonero aveva effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, però poi si è scontrato con la volontà del giocatore di andare in Baviera. Senza scordare che non c’erano 16 milioni da versare per il cartellino.

Sabitzer per caratteristiche sarebbe stato sicuramente un ottimo rinforzo per Pioli. È un calciatore dotato tecnicamente e che sa anche dare sostanza a centrocampo. 9 gol e 7 assist in 39 partite della passata stagione. Numeri di tutto rispetto.

L’ex Lipsia adesso è felice della sua nuova squadra e non vede l’ora di giocarci: “Sono molto felice di giocare per il Bayern. Fin da bambino ero molto orgoglioso della mia maglia del Bayern e ne ricevevo una nuova ogni Natale. Darò tutto per questo club, voglio vincere più partite possibili e ovviamente vincere tanti titoli”.