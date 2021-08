Calciomercato Milan, ufficiale Bakayoko | Cifre e formula

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese torna a vestire la maglia rossonera.

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Tiémoué Bakayoko dal Chelsea FC. Nato a Parigi il 17 agosto 1994, Tiémoué Bakayoko nella sua carriera da professionista gioca con Rennes, Monaco, Chelsea, Napoli e torna al Milan dopo aver già indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019 collezionando 42 presenze e 1 gol.

Bakayoko, cifra e formula dell’operazione

Bakayoko torna al Milan con la formula del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il prezzo finale di acquisto del cartellino è di circa 15 milioni di euro.

Il centrocampista francese aveva un contratto in scadenza a giugno 2022, ma lo ha prolungato di due anni affinché diventasse possibile utilizzare questo tipo di formula per l’operazione. C’è soddisfazione per il ritorno in rossonero, che avrebbe voluto già nella passata stagione e che non fu possibile concretizzare. Andò in prestito al Napoli, dove ha ritrovato Gennaro Gattuso come allenatore.

Adesso l’ex Monaco avrà modo di conoscere Stefano Pioli e dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta alle sue idee di calcio. Sa di non partire come titolare, però può essere lo stesso molto prezioso nel corso della stagione. Ci sono tante partite da disputare e ci sarà bisogno di tutti i calciatori dell’organico.