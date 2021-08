Milan, Adli è atterrato a Linate: ora le visite mediche

Yacine Adli è arrivato in Italia per firmare il suo contratto con i rossoneri. Poi il ritorno in Francia dove giocherà un altro anno

Yacine Adli sarà a breve ed a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. La società rossonera ha trovato l’accordo con il Bordeaux, squadra che ne detiene il cartellino, ad una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

I due club hanno inoltre concordato che la giovane promessa francese giocherà un altro anno in prestito ai Girondins, per poi approdare definitivamente nel capoluogo lombardo nella prossima stagione.

Il video dell’arrivo a Milano di Yacine Adli

E’ arrivato in Italia proprio qualche minuto fa Yacine Adli, che ha salutato i tifosi ed i giornalisti presenti. Adesso le visite mediche e la firma del contratto, poi il ritorno in Francia per continuare, solo per un altro anno, la sua avventura con la maglia del Bordeaux.

Dopo settimane di trattativa, Maldini e Massara sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento a partire dal prossimo anno. Proprio quando sembrava sfumata la pista Adli, il duo rossonero ha messo il turbo ed ha chiuso l’affare: Yacine Adli proverà a fare esplodere San Siro dalla stagione 2022-2023. Ecco le immagini del suo arrivo pubblicate su Twitter da Radio Rossonera.