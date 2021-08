Nazionale, finalmente Calabria: Mancini lo convoca al posto di Lazzari

Il terzino rossonero finalmente chiamato da Roberto Mancini. Parteciperà alle gare di qualificazione al prossimo mondiale

Davide Calabria convocato in Nazionale. E’ questa la notizia arrivata negli ultimi minuti, con la convocazione in maglia azzurra del terzino e capitano, in queste due prime uscite stagionali, del Milan. Calabria è stato chiamato da Roberto Mancini per sostituire Lazzari della Lazio, infortunatosi.

Per Davide il giusto premio dopo un anno, quello appena passato, in cui si è messo notevolmente in mostra ed ha dimostrato di essere da Milan. Ha iniziato anche questa nuova stagione così come aveva concluso la scorsa. Con la stessa grinta e fame di chi vuole essere una bandiera rossonera. Per questo la chiamata in Nazionale è ampiamente meritata. Bravo Davide!

Calabria, inizialmente, non figurava tra i convocati di Roberto Mancini per le tre gare di Qualificazioni ai Mondiali in programma nei prossimi giorni. E’ stato infatti decisivo l’infortunio di Manuel Lazzari, esterno della Lazio, che ha accusato un problema al polpaccio durante il primo tempo della gara dei biancocelesti contro lo Spezia (vinta poi 6-1 dagli uomini di Sarri).

La chiamata al terzino rossonero è arrivata solamente nella giornata di oggi. Calabria dunque si aggregherà alla rosa campione d’Europa in carica per affrontare Bulgaria, Svizzera e Lituania. Davide mancava in Nazionale da novembre 2020, quasi un anno. Chissà che in queste gare di Qualificazione non possa scendere in campo, con la squadra di Mancini concentrata ad allungare ancor di più la sua imbattibilità, che dura dal 2018.