Theo Hernandez pronto per la Francia: “Comincia l’avventura”

Il terzino rossonero è pronto per le gare di Qualificazione al Mondiale con la sua Francia, che lo ha finalmente convocato

Theo Hernandez è super carico per l’avventura che lo aspetta con la nazionale francese di Deschamps. Il commisario tecnico lo ha finalmente chiamato con Les Bleus dopo due stagioni e mezzo da assoluto protagonista con la maglia del Milan.

Treno Hernandez, come lo chiamano i tifosi rossoneri, è pronto per giocare le gare di Qualificazione al Mondiale in programma nei prossimi giorni. Il terzino del diavolo lo ha fatto sapere direttamente con un post sui suoi canali social. Una chiamata, quella della Francia, che Theo aspettava da tempo e che sarebbe potuta arrivare molto prima.

Theo in Nazionale, la sua reazione sui social

“#AllezLesBleus”, che tradotto significa “Andiamo, azzurri”. E’ questo l’hashtag lanciato da Theo nel suo post su Twitter. Sicuramente non riferito all’Italia, ma alla Francia. Il francese è pronto e sicuramente un po’ emozionato: normale quando si veste la maglia della propria Nazionale.

Una convocazione meritatissima per il laterale sinistro del Milan, che da quando è arrivato alla corte dei rossoneri ha messo in mostra delle doti qualitative e fisiche che non si vedevano da anni a San Siro. Theo vuole regalare ancora tante gioie ai tifosi del diavolo. Nel frattempo è arrivato per lui il giusto premio della convocazione con la maglia della Francia.