Traoré al Milan, visite mediche in corso: oggi la firma

Tutto fatto per l’arrivo dal Parma del calciatore classe 2004. Sarà aggregato alla formazione Primavera: i dettagli

Per Chaka Traoré al Milan manca solo l’ufficialità della società rossonera. Il giovane calciatore proviene dal Parma e sta svolgendo in questo momento le visite mediche per l’idoneità sportiva. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter.

Il classe 2004 arriva dagli emiliani e, almeno inizialmente, sarà aggregato alla Primavera di mister Giunti. Ma se Pioli dovesse ritenerlo pronto al salto tra i grandi, sicuramente non tarderà a farlo allenare sotto la sua guida. Chaka Traoré ha fatto il suo esordio in Serie A nella scorsa stagione e proprio contro il Milan, al trentottesimo minuto del secondo tempo. In quella gara il Milan si impose al Tardini e Traore, a soli 16 anni, esordiva tra i professionisti.

Chaka Traoré, il 2004 dei record

E’ stato il primo 2004 a giocare nel massimo campionato italiano, siglando di fatto un record. Adesso l’approdo tra i rossoneri per dimostrare a tutti il suo valore. Il tempo è dalla sua parte e non c’è alcun bisogno di forzarlo. Traoré seguirà il suo percorso di crescita, mentre Maldini e Massara sperano di aver fatto un buon colpo in prospettiva futura.