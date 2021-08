Milan, si allontana Messias: oggi può accordarsi con un altro club

Uno degli obiettivi del Milan per la trequarti sembra ormai allontanarsi dai rossoneri: si tratta di Junior Messias.

Scattano le ultime 48 ore della sessione estiva di calciomercato. Tempi stretti per le società che, come il Milan, cercano di definire la propria rosa con gli ultimi botti. I rossoneri, come ormai è noto, stanno ancora cercando l’ultimo rinforzo in attacco.

Nel mirino dei rossoneri c’è un trequartista che possa completare il reparto, un elemento di qualità che sappia dare il cambio a Brahim Diaz o giocare anche in posizioni più laterali. Diversi i nomi proposti o ricercati da Paolo Maldini e compagnia nelle ultime settimane.

Uno di questi sembra però allontanarsi: ovvero il brasiliano Junior Messias, tentazione degli scorsi giorni. Il calciatore del Crotone è finito nel mirino del Milan ed è dunque entrato nella wish-list rossonera. Ma il suo futuro sembra virare verso altri lidi.

Leggi anche:

Oggi incontro tra Messias ed il Torino

Secondo quanto riporta il noto cronista Alfredo Pedullà, l’entourage di Junior Messias incontrerà oggi un altro club italiano. Ovvero il Torino, che potrebbe accelerare dunque in queste ore e chiudere per l’acquisto del classe 1991.

Il Crotone ha fatto sapere che con ogni probabilità Messias lascerà la Calabria entro domani, iniziando una nuova avventura nella massima serie. I granata di Ivan Juric sembrano essere ora in pole, visto che lo stesso allenatore del Toro ha chiesto a gran voce rinforzi di qualità per il suo schema.

Milan dunque defilato in questo senso, con Messias che piace ma non ha mai rappresentato una prima scelta per la squadra di Stefano Pioli. Resta invece viva la pista Romaine Faivre del Brest, esterno d’attacco francese che ha raccolto consensi nell’ambiente rossonero. Occhio però anche a Adam Ounas, talento del Napoli pronto ad una nuova esperienza.