Milan, senti Galliani: “Sarri? Poteva allenare i rossoneri”

L’attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport. Tra i vari temi anche Leonardo e Sarri

Adriano Galliani ha sicuramente scritto al Milan un capitolo importante ed indimenticabile sia per lui che per tutti i tifosi rossoneri. Adesso è l’amministratore delegato del Monza di Silvio Berlusconi in Serie B.

L’obiettivo dichiarato del suo club è quello di approdare al più presto in Serie A. Lo scorso anno addirittura è riuscito ad acquistare Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli, ma non è bastato tutto questo per centrare il massimo campionato italiano.

Le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport

Galliani è stato intercettato quest’oggi da Sky Sport. Tra i vari temi trattati c’è stato tempo per parlare anche di Milan. Su Leonardo, Galliani ha dichiarato: “Mi sento spesso con lui. L’ho avuto al Milan da giocatore, assistente, responsabile area tecnica. Poi l’ho visto anche allenare sia i rossoneri che l’Inter. Di certo lo conosco in maniera approfondita”.

L’ex ad del Milan ha poi parlato di Sarri e della possibilità di vederlo sulla panchina del diavolo: “E’ stato davvero vicino ad allenare il diavolo. All’epoca ebbi lunghi contatti anche con altri allenatori, come Emery. Ma è stato come corteggiare una donna: ci provi per tanto tempo e poi non riesci ad assicurartela”.