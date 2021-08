Atletico Madrid, che colpo: torna Griezmann, affronterà il Milan

L’attaccante francese torna dove ha fatto vedere le cose migliori in carriera. I rossoneri lo incontreranno in Champions.

Tutto fatto per il ritorno di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid. Diego Simeone accoglierà nuovamente Le Petit Diable, dopo averlo allenato già per cinque stagioni, dal 2014 al 2019. I Colchoneros hanno trovato l’accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

Si chiude quindi dopo soli due anni l’avventura in blaugrana per l’attaccante francese, che nello scorso anno aveva comunque collezionato un buon bottino di reti: 20 in stagione. Il Milan se lo ritroverà quindi da avversario in Champions League, dal momento che l’Atletico è raggruppato nello stesso girone dei rossoneri.