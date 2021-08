Calciomercato Milan, ufficiale Messias | Formula e cifre

Ufficiale l’arrivo di Junior Messias al Milan. Il fantasista brasiliano classe ’91 arriva dal Crotone come ultimo colpo estivo.

L’ultimo acquisto del mercato estivo del Milan è ora ufficiale. Mancava solo l’ultima formalità, ma da ora Junior Messias può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore rossonero. L’attaccante brasiliano arriva per completare il reparto offensivo.

Trequartista classe ’91, è esploso nel Crotone dopo aver militato per anni nelle categorie inferiori, in particolare nella zona del Piemonte. Questo il comunicato ufficiale del suo approdo: AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior. Il calciatore indosserà la maglia numero 30.

Messias, la formula dell’operazione

Messias arriva al Milan dopo essere stato cercato da diversi club italiani. In passato è stato infatti accostato al Torino prima ed al Sassuolo poi, senza però trovare un accordo. Nella serata di ieri i rossoneri, ormai consci di aver perso altre opzioni, hanno chiuso la trattativa.

L’operazione si è consumata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan pagherà circa 2,6 milioni di euro come prima tranche onerosa. Per trattenere il calciatore brasiliano anche in futuro dovrà sborsare una cifra superiore ai 5 milioni di euro.

L’ex Crotone si metterà subito a disposizione di Stefano Pioli e proverà a rendersi utile già dopo la sosta per le nazionali. Il suo ruolo standard è quello di seconda punta, abile ad agire dietro al centravanti di ruolo. Ma può giocare anche in posizioni più laterali o arretrate.