Messias corona il sogno: “Sono un giocatore del Milan” – VIDEO

Messias racconta in un minuto la sua storia e il coronamento del sogno di giocare per il Milan: “Sono un giocatore del Milan”.

Sul Tik Tok ufficiale del Milan appare un video in cui Junior Messias racconta la sua storia e il difficile percorso fatto per arrivare fin qui, fino a vestire la maglia rossonera. Il brasiliano spiega che i sogni a volte diventano realtà e per lui il Milan è un sogno: “Ora sono qui, in uno dei club più importanti del mondo”.

Dall’arrivo in Italia nel 2011, l’esordio con i professionisti al Gozzano, quindi l’approdo in Serie A con il Crotone. Oggi, a 30 anni, l’attaccante brasiliano ha la chance della vita e giocherà la Champions League con il Diavolo. Una favola che è appena iniziata.