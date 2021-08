Milan, il giovane sigla il suo primo contratto: “Grazie per la fiducia”

Il giovane difensore francese, arrivato dal Nantes, ha pubblicato su Instagram le foto a Casa Milan della firma con i rossoneri.

Clinton Niala Makengo ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la firma del suo primo contratto da professionista, siglato con il Milan, e lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram. Il classe 2004 ha postato le foto a Casa Milan con Maldini e Massara e ha voluto ringraziare la società rossonera per aver creduto in lui “Sono molto lieto di annunciare la firma del mio primo contratto professionale con il Milan. Voglio ringraziare il club per la fiducia“.

Il giovane difensore, che nel post ha espresso un pensiero anche per la sua famiglia, andrà a rinforzare la primavera di Federico Giunti.