ML – Milan, infortunio Kessie: non andrà in Nazionale

Il centrocampista rossonero non parteciperà alle gare di Qualificazione a Qatar 2022 con la sua Costa D’Avorio

Franck Kessie non andrà in Nazionale: è questa la notizia esclusiva raccolta dalla nostra redazione. Il Presidente rimarrà a Milanello per recuperare al meglio dall’infortunio subito al flessore proprio al rientro dell’Olimpiade disputata con la sua Costa D’Avorio.

Franck si sta allenando a parte e lo abbiamo visto nella seduta di preparazione contro il Cagliari girare intorno al campo insieme a Zlatan Ibrahimovic. I due sono ormai prossimi al rientro e potrebbero farlo proprio dopo la sosta per le Nazionali, per le importanti gare contro Lazio, Liverpool e Juventus.

Kessie non giocherà con la sua Costa D’Avorio

Proprio per essere pronto al rientro dopo la sosta, Kessie non prenderà parte alle gare di Qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Franck salterà dunque le gare con Mozambico e Camerun previste nei prossimi giorni.

Un’assenza che sicuramente si farà sentire per gli ivoriani, un sospiro di sollievo invece per il popolo rossonero. Kessie, che i tifosi si augurano rinnovi al più presto, rimarrà in Italia per superare definitivamente il problema muscolare e per farsi trovare pronto al ritorno in campo della Serie A.