Milan, infortunio Krunic: problema al polpaccio prima di Francia-Bosnia

Il centrocampista rossonero ha sentito tirare il muscolo nel riscaldamento della partita di Qualificazione al Mondiale

Di Claudio Lopraino

Brutte notizie in casa Milan: Rade Krunic sembra aver riportato un problema al polpaccio durante il riscaldamento del match della sua Bosnia contro la Francia di Theo Hernandez.

Si attendono i risultati degli accertamenti. Krunic dunque non risultava tra i titolari proprio a causa di questo risentimento muscolare al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo nella sfida contro la Francia.

Infortunio Krunic, e ora Pioli che fa?

Una notizia che sicuramente Stefano Pioli non avrebbe voluto ricevere, considerando che in queste prime uscite stagionali ha sempre schierato titolare il centrocampista bosniaco. La speranza è quella che non si tratti di un problema grave, ma se il tecnico emiliano dovesse essere costretto a rinunciare a Krunic per un po’ potrebbe tornare ad affidarsi alla mediana titolare dello scorso anno, formata da Bennacer e Kessie.

Ipotesi queste, sperando che Franck sia in grado di giocare subito dopo il rientro dalla sosta, contro la Lazio. Altrimenti Pioli sarebbe costretto a mandare in campo Bennacer con Sandro Tonali, positiva rivelazione di questo avvio stagionale insieme proprio a Krunic.