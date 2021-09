Il Milan racconta il ritorno dei tifosi allo stadio – VIDEO

I tifosi sono finalmente tornati negli stadi a tifare le proprie squadre. Ecco il video-racconto di Milan-Cagliari postato su Twitter

Di Claudio Lopraino

Dopo circa un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, gli stadi hanno riaperto al pubblico anche se non al 100% della capienza. Ma è pur sempre un nuovo inizio per un fattore, quello del tifo, che in Italia e in tutto il calcio mondiale è fondamentale.

Ecco perché questo campionato è iniziato proprio col piede giusto: oltre alle due vittorie su due del Milan di Stefano Pioli contro Sampdoria e Cagliari, il ritorno sugli spalti dei tifosi era proprio ciò che serviva per tornare a quel senso di normalità a cui eravamo abituati prima che il Covid rovinasse tutto.

Il video commovente pubblicato dal Milan

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha pubblicato qualche minuto fa un video in cui i tifosi raccontano le emozioni del ritorno allo stadio. Bambini, famiglie, anziani che, quasi con le lacrime agli occhi, spiegano cosa si provi a tornare a vivere il calcio da vicino.

Perché il calcio è mancato davvero a tutti. Gli abbracci dopo una vittoria, i pianti dopo una sconfitta. Con la speranza di vederli riempire completamente gli impianti, in questo momento ci godiamo i tifosi nella capienza prevista dalle norme anti-Covid: il pubblico è l’essenza di questo sport.