Milan, Nazionali in campo stasera: Saelemaekers e Florenzi titolari

Nazionali in campo anche oggi. Tocca all’Italia campione d’Europa: vediamo chi sono i rossoneri che scendono in campo

Di Claudio Lopraino

Dopo la serata di ieri, le Nazionali scendono in campo anche oggi per le gare di Qualificazione in vista del Mondiale in Qatar nel 2022. Proprio ventiquattro ore fa il nostro Rade Krunic si è infortunato nel riscaldamento di Francia-Bosnia. Per fortuna non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo grave per il centrocampista bosniaco, sempre titolare in questo avvio di stagione nel Milan di Pioli.

Saelemaekers e Florenzi dal 1′, non c’è Calabria

L’Italia di Roberto Mancini giocherà questa sera la prima partita da Campione d’Europa. A sfidare gli Azzurri ci sarà la Bulgaria. In campo dal primo minuto Alessandro Florenzi: un’occasione per il nuovo terzino del Milan per mettere benzina nelle gambe in vista del match contro la Lazio in campionato previsto fra dieci giorni.

Non c’è invece Davide Calabria, il cui posto è occupato proprio da Florenzi. Altro rossonero in campo è Alexis Saelemaekers. L’esterno destro parte da titolare nella gara del suo Belgio contro l’Estonia. Il numero 56 del diavolo agirà sulla fascia nella linea dei centrocampisti, nel 3-4-3 del tecnico Martinez.