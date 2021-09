Messias al Milan, Gravina: “Una favola del calcio”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parla del trasferimento di Messias in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni

C’è attesa per le prime parole di Junior Messias da giocatore del Milan. Il brasiliano è stato l’ultimo colpo di calciomercato della coppia Maldini e Massara. Stefano Pioli aveva bisogno di un rinforzo sulla trequarti e la dirigenza rossonera ha così puntato sul calciatore, messosi in luce con la maglia del Crotone.

Messias è stato accolto dallo scetticismo di molti tifosi ma sono tantissimi a puntare sul calciatore brasiliano.

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato dell’arrivo di Messias al Milan: “Sono le favole del calcio – si può ascoltare Gravina sul canale YouTube di Pellegatti -. Questa è la pagina bella del calcio italiano, dello sport in generale. E’ qualcosa che ti porta ad alimentare dei sogni. I sogni si realizzano… è questo che il calcio che dona entusiasmo, che regala dei sogni. Pagine così belle ci riconciliano con la vita”.

Nuovi stadi – “Il calcio deve puntare sui settori giovanili e sugli impianti. Lo stadio è fondamentale. Vanno via i campioni, ma io non sono preoccupato perché per ogni campionato straniero che va via, arriva un italiano che emerge. Le preoccupazioni potranno esserci se non dovessimo investire sui settori giovanili”