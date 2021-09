Seie A Femminile: le rossonere si impongono sulla Sampdoria

Si conclude con una vittoria di misura la seconda sfida delle ragazze allenate da Simone Ganz, Decide un gol di Greta Adami.

Buona anche la seconda per il Milan Femminile. Dopo il successo roboante contro il Verona (4-0) le ragazze allenate da Ganz si impongono di misura anche al “Garrone” di Bogliasco. Decide una rete siglata all’ottavo minuto della ripresa da Greta Adami, che realizza con un colpo di testa sul primo palo su sviluppi da calcio d’angolo.

Le rossonere hanno tenuto in mano la gara per quasi tutti i novanta minuti, rendendosi pericolose in diverse occasioni, soprattutto con Jane e Bergamaschi. Inutile la reazione delle doriane, arrivata soltanto dopo lo svantaggio. La squadra capitanata da Giacinti torna quindi a casa con i tre punti e rimane a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Nel prossimo turno, in programma il 12 settembre, le ragazze di Ganz affronteranno la Lazio, proprio come i colleghi maschi.

FORMAZIONI E TABELLINO

Sampdoria (4-3-3): Babb; Novellino, Auvinen, Pisano, Giordano; Fallico, Re, Seghir; Tarenzi, Martinez, Rincon. All: Cincotta

Milan (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Tucceri Cimini, Jane, Adami, Bergamaschi; Thomas, Boquete; Giacinti. All. Ganz

Arbitro: Turani di Firenze

Marcatori: Adami 53′ (M)