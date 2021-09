Calciomercato Milan, retroscena su Grillitsch: ecco perché è sfumato

Il Milan ha realmente cercato il calciatore austriaco durante l’ultimo mercato. Ecco perché non si è concretizzato.

Il Milan durante l’ultima sessione di calciomercato ha provato a rinforzarsi in ogni reparto. La missione dei dirigenti rossoneri era quella di dare profondità e qualità alla rosa di Stefano Pioli, visti i tanti e determinanti impegni della stagione che è appena cominciata.

Uno dei ruoli in cui il Milan ha provato a migliorarsi è a centrocampo. Oltre alla conferma dei titolari ed il riscatto di Tonali a titolo definitivo, il club si è mosso per trovare anche forze fresche ed importanti in prospettiva futura. Uno dei calciatori finiti sul taccuino di Maldini e Massara per la mediana è stato un calciatore reduce da ottime prove ad Euro 2020.

Ovvero Florian Grillitsch, centrocampista centrale austriaco. In forza all’Hoffenheim ma in scadenza a giugno 2022, il calciatore è finito mesi fa nel mirino del Milan. Oggi Calciomercato.com svela un retroscena sulla trattativa che il Milan ha provato ad avviare ad inizio estate.

Leggi anche:

Grillitsch troppo caro, ma in futuro il Milan può riprovarci

Il classe ’95 era stato al centro di una vera e propria offerta da parte del Milan. Pare che il club si sia spinto a mettere sul piatto dell’Hoffenheim una cifra di 8 milioni più 2 di bonus per il cartellino di Grillitsch. Offerta al ribasso vista la scadenza contrattuale ormai prossima dell’austriaco.

Proposta rispedita però al mittente dal club di Bundesliga, che ha preferito non abbassare le pretese e continuare a chiedere la medesima cifra per Grillitsch: 15 milioni di euro cash, altrimenti il centrocampista non si sarebbe mosso dalla Rhein-Neckar-Arena.

Il Milan ha deciso di ritirarsi nonostante gli apprezzamenti per questo mediano, abile sia in fase di costruzione che di contenimento. Nel finale della sessione estiva i rossoneri hanno investito il denaro proposto per Grillitsch su un altro obiettivo, il francese Yacine Adli del Bordeaux, che arriverà tra un anno.

La pista Grillitsch non è però decaduta del tutto. Il contratto del centrocampista scade sempre tra meno di un anno e non è da escludere che il Milan possa ritornare sulle sue tracce a parametro zero. Soprattutto se uno degli attuali titolari dovesse fare le valigie.