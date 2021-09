Gullit: “Milan più forte rispetto a prima. Tanto merito di Pioli”

La stella del calcio, Ruud Gullit ha rilasciato una bella dichiarazione sul Milan e sul suo ritorno in Champions League

Ha fatto la storia in rossonero e si è consacrato uno dei giocatori migliori di sempre con la maglia del Milan. Oggi, Ruud Gullit, olandese classe 1962, è tornato a parlare del Diavolo. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante ha rilasciato una bella dichiarazione sul Milan di oggi e ha espresso le sue sensazioni sul cammino della squadra guidata da Stefano Pioli.

Gullit ha esordito dicendo ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto felice per questo Milan e per quello che sta facendo. Si vede che hanno molto più coraggio di attaccare e non soltanto difendere rispetto a qualche anno fa. Non fanno errori clamorosi come prima”.

Infine, l’olandese ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: “Per me è difficile sapere che tipo di lavoro ha svolto Stefano Pioli sulla squadra, ma sono molto contento per lo spirito e l’identità che ha dato al Milan”.