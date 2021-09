Milan-Lazio, sarà un San Siro tutto esaurito: il dato sui biglietti venduti

Continua a salire il numero dei biglietti venduti per la gara tra Milan e Lazio prevista per domenica 12 settembre alle ore 18

Di Claudio Lopraino

C’è fermento per il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. Non solo per i calciatori che scenderanno sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto per i tifosi che dimostrano sempre un grande attaccamento alla maglia. E’ cosi nel caso del Milan, che si prepara ad un San Siro tutto esaurito.

La prevendita continua nel migliore dei modi e lo stadio sarà riempito sempre nel rispetto delle norme anti Covid. La partita è già importante, pur essendo solo alla terza giornata di campionato, e questo i tifosi lo sanno. Una grande risposta quella del pubblico rossonero che riempirà il Meazza ed otterrà prezzi più bassi per le gare di Champions League, con la società che ha accolto le richieste della tifoseria.

Milan-Lazio, il dato ufficiale sui biglietti già venduti

Secondo riportato questa mattina da Tuttosport, sarebbero già 25mila i tagliandi acquistati dai tifosi rossoneri. Mancano ancora ben sei giorni alla gara, per cui questo dato è destinato a salire ancora. Ben presto si arriverà al tutto esaurito a San Siro, per una partita che sa già di big match.