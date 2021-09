Serie A, classifica rose più preziose: la posizione del Milan

Il noto portale Transfermarkt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A in base al valore delle rose dopo il calciomercato estivo. La posizione del Milan

Il calciomercato estivo, in riferimento alla Serie A, si è chiuso il 31 agosto e ogni squadra ha cercato di rinforzare la propria rosa al meglio. Sicuramente, quella da poco conclusasi, è stata una sessione di compravendite davvero pazza e con tanti colpi di scena. Per quanto concerne il Milan, sono stati messi a segno ben dieci colpi di mercato. Una strategia di acquisti mirata alla sostenibilità economica e, contemporaneamente, alla volontà di aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Come di consueto, dopo la fine del calciomercato estivo, il noto portale Transfermarkt si dedica alla creazione della classifica delle squadre di Serie A in base al valore economico di ogni rosa. Il Milan, dai dati pubblicati dalla medesima fonte, ha visto abbassare il valore della squadra rispetto alla stagione 2020/2021 e non rientra nel podio della prestigiosa classifica. Scopriamo quale posizione ricopre il club rossonero.

Il podio delle squadre di Serie A in base al valore della rosa

Secondo le statistiche calcolate da Transfermarkt, il Milan, dopo l’ultima sessione di mercato, ha visto il valore della sua rosa abbassarsi da 546,75 milioni di euro a 466,90 milioni di euro. Un dato che non sorprende, dato che i rossoneri hanno salutato top players quali Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu andati via a parametro zero.

Con un valore di 466,90 milioni di euro, la rosa del Milan si posiziona al quarto posto della classifica di Transfermarkt. Il podio è invece occupato dal Napoli, terzo in classifica, con un valore di rosa pari a 518 milioni di euro e un +1,0% rispetto alla scorsa stagione; dall’Inter, seconda, con una rosa dal valore di 573 milioni di euro e una perdita del 11,7% rispetto all’anno scorso; e infine, guida la classifica di Transfermarkt, al primo posto, la Juventus di Agnelli.

Il valore della rosa bianconera ammonta a 640 milioni di euro con un aumento del 6,6% rispetto alla stagione 2020/2021.

Il Milan, dopo la larga campagna acquisti, dovrà dimostrare di saper valorizzare al meglio i giocatori da poco diventati rossoneri e la loro funzionalità nel progetto rossonero.