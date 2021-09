Dalla Spagna: l’Inter prepara un altro sgambetto al Milan

Dalla Spagna arrivano notizie non confortanti riguardo al rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista sembra propendere verso l’addio e adesso una rivale di Serie A lo ha messo nel mirino

Tanta delusione e rabbia per il mancato rinnovo di Franck Kessie. Tutto l’ambiente rossonero, e non solo, giudica il comportamento dell’ivoriano davvero poco corretto. Solo qualche settimana fa, il Presidente aveva dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di volere il Milan a vita, e che una volta tornato dalle Olimpiadi avrebbe firmato il contratto per il suo rinnovo in rossonero.

Così non è stato e adesso la situazione è in subbuglio. Secondo le ultime notizie, il Milan si sarebbe spinto ad offrire a Kessie 6,8 milioni di euro a stagione, ma il giocatore e il suo entourage ne richiedono almeno 8-8,5. Delle pretese davvero sconvolgenti se pensiamo che Franck guadagna attualmente 2,2 milioni di euro a stagione e che ha fatto il salto di qualità soltanto nell’ultimo anno e mezzo.

Molte fonti affermano che dietro le richieste del giocatore e dei suoi agenti ci sia in realtà l’interesse di top club europei come PSG e Totthenam. Le due società sarebbero disposte ad accontentare le richieste economiche del centrocampista e non aspettano altro che la scadenza del suo contratto (giugno 2022) per aggiudicarselo a parametro zero. Ma attenzione, perchè dalla Spagna arriva un’altra clamorosa notizia. Anche una rivale di Serie A ha messo Kessie nel mirino e vorrebbe prelevarlo a zero a giugno prossimo.

Leggi anche:

Addio Kessie, l’Inter vuole il Calhanoglu bis

È chiaro che il Milan, se dovesse capire in tempo le intenzione di rottura da parte di Kessie proverebbe a piazzarlo nel mercato invernale e guadagnarci qualche soldo. Insomma, un modo per evitare quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu.

Dalla Spagna ci arriva però una sconvolgente notizia, ovvero che anche l’Inter ha messo nel mirino Franck Kessie e vorrebbe acquisirlo a parametro zero nel prossimo mercato estivo. Il club nerazzurro sarebbe disposto non soltanto ad accontentare le richieste del giocatore ma anche a concedere un ulteriore bonus.

Insomma, Marotta vuole provare a ripetere quanto fatto con Hakan Calhanoglu. La notizia è stata lanciata dal portale spagnolo todofichajes.net. Non troviamo attualmente riscontro tra i media italiani, ma è chiaro che è una novità che potrebbe fare ancora più male al cuore dei tanti milanisti.

Non sappiamo quale epilogo avrà la telenovela riguardante Franck Kessie: una cosa è certa, il giocatore ha fortemente deluso tutto l’ambiente attorno al Milan, almeno sino ad adesso. Secondo la medesima fonte estera, l’ivoriano avrebbe già deciso di non proseguire il suo cammino con la squadra di Pioli e aspetta soltanto l’offerta migliore.