ML – Kessie si allena in gruppo: è pronto per Milan-Lazio

Buone notizie per Stefano Pioli: il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio. Potrebbe scendere in campo contro la Lazio

Nonostante i dibattiti accesi attorno al suo mancato rinnovo, Franck Kessie tornerà presto in campo ad aiutare la squadra guidata da Stefano Pioli. Difatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista ivoriano sta svolgendo oggi l’intero allenamento insieme al resto dei compagni. Ciò significa che il Presidente sarà quantomeno in panchina contro la Lazio.

Difficile pensare ad un suo impiego dal primo minuto, dato che ha da poco recuperato dall’infortunio al flessore della coscia sinistra. Più probabile la sua entrata in campo nel corso del secondo tempo. Stesso discorso vale per Zlatan Ibrahimovic, l’altro infortunato che già scorsa settimana è rientrato ad allenarsi con la squadra. Adesso, Stefano Pioli potrà contare su una rosa quasi al completo, se non fosse per la positività al Covid-19 di Olivier Giroud e le condizioni ancora da valutare di Rade Krunic (infortunatosi in Nazionale con la sua Bosnia).

Per quanto riguarda Franck Kessie, ci si augura che, tornando in campo, con i compagni e i tifosi allo stadio, possa comprendere le sue reali intenzioni sul rinnovo di contratto. I fan rossoneri sono parecchio amareggiati e delusi per il ritardo nella firma. Chissà che qualcosa non possa muoversi nella direzione giusta nei prossimi giorni.