Francia, finalmente Theo Hernandez: stasera debutto contro la Finlandia

Il terzino del Milan si appresta a debuttare con la sua Nazionale nella gara di stasera contro la Finlandia. È stato schierato titolare da Deschamps

Il momento tanto atteso è arrivato. Finalmente, il CT della Francia, Didier Deschamps ha convocato Theo Hernandez in Nazionale. Il terzino rossonero, come spesso ribadito ai media, bramava da tempo la chiamata del tecnico francese e adesso è finalmente arrivato il suo momento.

Theo Hernandez è stato convocato da Deschamps per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar. Il rossonero ha passato le prime due gare, contro Bosnia-Erzegovina e Ucraina, in panchina. Ma stasera arriverà finalmente il suo debutto con la maglia delle nazionale transalpina.

Difatti, sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Francia-Finlandia e Deschamps ha deciso di schierare Theo dal 1’ minuto nella gara di stasera. Il classe ‘97 è stato il favorito alla maglia da titolare. Il rossonero sarà impiegato in una posizione in campo per lui inusuale. Nel 3-4-1-2 del CT francese, Theo occuperà il ruolo di esterno sinistro nei quattro di centrocampo.

Una buona notizia per lui e per tutto l’ambiente rossonero che vede in Theo Hernandez il futuro del prestigio del Milan.