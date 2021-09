Infortunio Immobile, problema al flessore: a rischio per Milan-Lazio

Infortunio in Nazionale per l’attaccante della Lazio, che adesso rischia di saltare anche la partita contro il Milan di domenica

Domenica il Milan tornerà in campo per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Sarà il primo match di cartello del campionato rossonero, oltre ad essere la prima partita di un breve ma intenso tour de force: dopo i capitolini, i rossoneri affronteranno anche il Liverpool in Champions League e la Juve in Serie A.

Dal ritiro dell’Italia è arrivata una notizia in merito ad un infortunio che coinvolge proprio la Lazio, il prossimo avversario del Milan. Si è fermato durante l’allenamento Ciro Immobile per un risentimento muscolare. Non dovrebbe scendere in campo con l’Italia domani, al suo posto uno fra Raspadori o l’opzione falso nove con Insigne o Benardeschi.

Leggi anche:

Immobile, i numeri contro il Milan

L’attaccante classe ’90 da quando veste la maglia della Lazio è stato letale ai danni dei rossoneri, quasi un vero incubo. Infatti, lui è l’uomo più temuto dalla difesa rossonera, assieme ad altri nomi pericolosi come Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

I dati collezionati contro i rossoneri dall’attaccante biancoceleste sono veramente importanti, basti pensare che ha messo a segno 7 gol contro il Milan e anche 5 assist.

Addirittura il calciatore campano ha realizzato una tripletta ai danni dei rossoneri. Questo accadde nella partita del 10 settembre 2017, giocata allo Stadio Olimpico, quando la Lazio trionfò per 4 – 1. Quella volta l’unica rete dei rossoneri fu realizzata da Riccardo Montolivo.

Invece, l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella scorsa stagione, il 26 aprile 2021, all’Olimpico il Milan subì una sconfitta pesantissima per 3-0. Qui la punta azzurra realizzò 1 rete ed 1 assist. Mentre gli altri due gol furono realizzati dall’ormai ex Correa.

Dando un’occhiata ai risultati della partite vinte o perse dalle rispettive squadre, i numeri parlano a favore dei rossoneri. In quanto, da quando Immobile veste la maglia della Lazio, il Milan ha collezionato 5 vittorie ai danni dei biancocelesti. Quest’ultimi hanno vinto solo 3 match. Da aggiungere a questi risultati ci sono 2 pareggi.