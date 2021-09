Lazio-Milan, Sarri avrà a disposizione il nuovo acquisto

Il colpo delle ultime ore di calciomercato della Lazio di Maurizio Sarri sarà a disposizione per il match di domenica a San Siro

L’ultimo acquisto in casa Lazio sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la partita di domenica 12 contro il Milan, al rientro dalla sosta per le Nazionali. Una pedina fortemente voluta da Igli Tare e sondata anche dal duo Maldini-Massara in precedenza.

Il calciatore è stato ufficializzato a poche ore dalla fine della sessione estiva del calciomercato e potrebbe esordire proprio contro i rossoneri. Resta da capire se Sarri vorrà schierarlo già dal primo minuto oppure a gara in corso, in una gara già dal sapore di alta classifica dopo sole due giornate.

Milan, attento a Zaccagni: domenica ci sarà

Mattia Zaccagni è a disposizione di Sarri per il match di domenica pomeriggio. L’ex Hellas Verona ultimerà nella mattinata di domani le visite mediche con la sua nuova squadra dopodiché comincerà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Lazio.

In pericolo in più per il Milan di Stefano Pioli, a cui bisogna fare assoluta attenzione. Zaccagni, presumibilmente, andrà ad occupare la posizione di esterno destro nello scacchiere disegnato dal tecnico ex Napoli, che anche con i biancocelesti ha imposto il suo modulo preferito, il 4-3-3.