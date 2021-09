Atalanta, lesione per Muriel e tempi di recupero non brevi: salta il Milan?

L’attaccante nerazzurro potrebbe doversi fermare per diverso tempo. La sfida con il Milan, in programma tra meno di un mese, è in dubbio.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in merito alle condizioni di Luis Muriel. Sul sito ufficiale della Dea è arrivato il report medico riguardo l’infortunio dell’attaccante colombiano: “Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi“.

Muriel salta il Milan?

Il report specifica anche il programma di recupero per l’attaccante: “Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione“. Difficile quindi immaginare quando Muriel potrà tornare in campo.

La sfida con i rossoneri è in programma domenica 3 ottobre alle 20:45, quindi tra meno di un mese. La Dea ospiterà il Diavolo al Gewiss ma non è affatto certa la presenza del fantasista, autore di ben 22 reti nella passata stagione