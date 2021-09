Italia-Lituania 5-0, è record! Calabria entra nel secondo tempo

Finalmente si sblocca l’Italia di Mancini che ha vinto per 5-0 contro la Lituania. Nel secondo tempo c’è stato spazio per Davide Calabria

Una gara tutta in discesa per la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Dopo la preoccupazione per i soli pareggi ottenuti contro Bulgaria e Svizzeria (1-1 e 0-0), è arrivata finalmente una vittoria schiacciante ai gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. L’Italia ha battuto per 5-0 la Lituania guidata da Razanauskas. Protagonisti assoluti i due giovani attaccanti Moise Kean e Giacomo Raspadori.

Entrambi artefici di una doppietta, hanno permesso all’Italia di andare a riposo a fine primo tempo già in vantaggio per 4-0. Nel secondo tempo c’è stato spazio anche per Di Lorenzo, terzino del Napoli, che grazie ad un pò di fortuna ha visto il suo cross terminare in rete. Insomma, l’Italia ha convinto pienamente e lo ha fatto ritrovando il gol. Adesso comanda la classifica del gruppo C e ha raggiunto il record storico delle 37 gare di imbattibilità. Un risultato mai raggiunto prima da alcuna Nazionale.

Leggi anche:

Calabria in campo a sinistra

Stasera, nella seconda frazione di gara, c’è stato spazio per il rossonero Davide Calabria. Il terzino destro è stato in realtà schierato da Mancini sulla fascia sinistra in sostituzione a Biraghi e ha giocato l’intero secondo tempo. Una bella prestazione e soddisfazione per Davide che sognava da tempo di giocare gare importanti con la sua Nazionale. L’operazione poco prima degli Europei gli aveva tolto anche soltanto il dubbio della convocazione da parte di Roberto Mancini. Adesso, con Lazzari della Lazio infortunato, per Calabria era inevitabile la chiamata del CT italiano.

Davide, nelle ultime due stagioni, ha fatto il tanto agognato salto di qualità e la presenza in Nazionale è più che meritata. Ci si augura che possa conquistare molto presto la piena fiducia di Mancini così da rientrare tra i suoi favoriti alla maglia da titolare.