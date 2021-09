Nuovi progetti per Ibrahimovic: si avvicina l’addio al calcio?

Ibrahimovic vicino ad appendere gli scarpini al chiodo? Nuovi progetti in cantiere al di fuori del calcio per lui.

Tra poche settimane Zlatan Ibrahimovic entrerà nel mondo dei 40enni, visto che l’attaccante classe ’81 festeggerà questo fatidico e simbolico compleanno. Nonostante sia sempre un leader in campo dalle qualità infinite, Ibra si avvicina inevitabilmente al termine della sua carriera calcistica.

Per ora non si è mai parlato né vociferato di un suo addio ufficiale, visto che prima vuole tornare a competere su grandi palcoscenici con il Milan e con la Nazionale svedese. Ma è probabile che a giugno 2022, quando scadrà il suo contratto, potrebbe scegliere la via del ritiro.

Lo scrive oggi Calciomercato.it, che in merito ad alcune informazioni recenti sarebbe piuttosto sicuro di un addio di Ibra dal Milan e dal mondo del calcio giocato. Il motivo sicuramente potrà essere di natura fisica, visti anche i recenti infortuni, ma soprattutto per esigenze personali e progettuali.

Progetti televisivi nel futuro di Ibra

Dunque Ibrahimovic avrebbe già in mente cosa fare subito dopo il ritiro dal calcio agonistico. Lo svedese avrebbe in serbo già diversi progetti, anche nel mondo dello spettacolo. Non a caso la partecipazione a Sanremo 2021, giudicata molto positivamente dal pubblico, ha aperto nuove strade a Zlatan.

Possibile così un futuro televisivo per l’attaccante del Milan, sia in Italia che in ambito internazionale. Inoltre entro fine anno uscirà il film tratto dalla sua vita I am Zlatan, che lancerà ufficialmente la figura di Ibrahimovic anche sul grande schermo.

Per non parlare del suo impegno nelle infrastrutture sportive, già ben avviato in patria con il lancio di svariati centri dedicati al Padel ed altri sport. Non mancheranno certo anche proposte nel calcio, magari con ruoli dirigenziali o di rappresentanza. Ma è innegabile come Ibra, uomo dall’ego non certo ridotto, voglia ambire ad occupazioni in cui apparire da protagonista assoluto.