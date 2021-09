Milan-Lazio, si va verso il sold out: 34mila biglietti venduti

C’è aria di sold out per la sfida di domenica alle 118:00 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. I tifosi rossoneri fremono per tornare allo stadio.

Dopo l’entusiasmante debutto con il Cagliari con San Siro che è tornato a riempirsi, per il match di domenica prossima alle 18:00 contro la Lazio c’è aria di sold out. Infatti, sono già 34mila i biglietti venduti per la sfida con i biancocelesti e mancano ancora tre giorni. La voglia di tornare allo stadio e di sostenere la formazione di Stefano Pioli è tanta. Ci si aspetta quindi un assalto ad assicurarsi gli ultimi posti disponibili per la gara, senza dimenticare che andranno rispettate tutte le regole sanitarie e di distanziamento sociale.

La maglia “Di nuovo insieme” all’asta

Nel frattempo la maglia che celebra il ritorno dei tifosi rossoneri allo stadio è stata messa all’asta. La speciale casacca con la scritta “Di nuovo insieme, Welcome back” era stata utilizzata in occasione dell’esordio a San Siro il 29 agosto contro il Cagliari. Un totale di 22 magliette, ciascuna delle quali autografata dal giocatore che la indossava sono ora all’asta per sostenere il progetto “Sport for Change | From Milan to the World”, iniziativa ideata da Fondazione Milan e AC Milan in partnership con PUMA.

“San Siro per tutti”

Continua anche domenica l’iniziativa “San Siro per tutti“, il programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabili e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Si tratta di un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico #RespAct, con il quale il Club promuove un processo di inclusione per permettere a tutti i tifosi rossoneri di vivere l’emozione unica di San Siro.

Torna Casa Milan: Museo, Store e Bistrot

Anche Casa Milan torna ad accogliere i tifosi rossoneri, con anche promozioni e iniziative speciali dedicate. Dal Museo Mondo Milan, un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, situato nel moderno headquarter del Club, dove vi sono anche il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 AC Milan, e Casa Milan Bistrot, il progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti. Promozioni e iniziative attive: per coloro che acquistano un biglietto per le partite casalinghe del Milan, l’ingresso del Museo sarà scontato (10 euro anziché 15), il lunch al bistrot proposto al prezzo speciale di 12€, e per chi acquista una maglia allo store la mascherina è in omaggio.