Milan su Kamara | Colpo a zero ma c’è un problema

Il Milan potrebbe mettere le mani su Kamara. Il calciatore vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno ma c’è un’importante concorrenza inglese

Anche il Milan è chiamato a guardare al calciomercato dei calciatori in scadenza di contratto. Le attenzioni, in questo momento, oltre che sul campo sono puntate sui rinnovi di Franck Kessie, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli.

I tre calciatori vedranno scadere i propri accordi con i rossoneri il prossimo 30 giugno. Se per il danese non sembrano esserci problemi, lo stesso non si può dire per gli altri due elementi. Come ampiamente scritto, nonostante le dichiarazioni in Giappone, durante le Olimpiadi di Tokyo, si fatica a trovare un accordo con Kessie e il Psg è in pressing, per aggiungere nella propria rosa un nuovo calciatore a parametro zero.

Su Romagnoli non ci sono i top team ma non c’è nemmeno un accordo tra le parti, con la Lazio che potrebbe far leva sul fattore emotivo, essendo un tifoso biancoceleste.

Come scritto, guardare al calciomercato dei futuri svincolati deve dunque essere un obbligo. Tra i calciatori più interessanti, che andranno in scadenza, c’è certamente Boubacar Kamara.

Che concorrenza per Kamara

Il calciatore del Marsiglia piace parecchio per la sua grande duttilità. In estate il francese è stato accostato con insistenza al Milan ma alla fine è rimasto all’OM, nonostante non sembrano esserci molti margini per il rinnovo.

La possibilità di acquistarlo a parametro zero sta, così, facendo crescere le pretendenti. Oltre al Milan si registra da tempo l’interessamento da parte di Newcastle e Wolves. In Spagna – Fichajes.net – sostiene, però, che anche Manchester United, Arsenal e Siviglia sarebbero sulle tracce di Kamara.