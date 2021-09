Dazn potenzia i server: “Nessun problema per Milan-Lazio”

La piattaforma streaming protagonista di questa Serie A ci tiene a rassicurare tutti i suoi utenti per i big match di questo turno

Inutile nasconderlo: Dazn ha avuto diversi problemi e parecchie difficoltà in questo inizio di stagione nel garantire una sufficiente visibilità della gare ai propri utenti. Molte sono state le segnalazioni dei tifosi italiani, come tanti sono stati i commenti negativi sotto i profili social della piattaforma.

Già due stagioni fa, quando Dazn ha messo piede nella Serie A, e lo scorso anno c’erano state alcune problematiche sulla visione degli eventi in streaming. Quest’anno l’azienda che vede nella giornalista Diletta Leotta uno dei suoi punti forti è riuscita ad accaparrarsi tutto il massimo campionato italiano, ma le cose non sono partite nel migliore dei modi.

Dazn vuole rimediare ai propri errori: ecco le novità

Dazn ha ammesso di aver lavorato sodo in questo periodo per risolvere i problemi riscontrati nelle prime due giornate. Inevitabilmente due big match come Juve-Napoli di domani e Milan-Lazio di domenica porteranno diversi utenti ad essere collegati allo stesso tempo sulla piattaforma.

Non ci si può permettere un nuovo fallimento, per questo Dazn ha deciso di potenziare la rete, rafforzando i server di supporto installati in corrispondenza dei principali ripetitori di segnale delle telco. Questa è la scelta di Dazn per permettere a tutti gli abbonati di riuscire a vedere le partite senza alcun problema di rete né di qualità delle immagini. La speranza dei tifosi del Milan (e di quelli di tutta Italia) è che finalmente ci si possa fidare della piattaforma streaming.