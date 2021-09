Milan, il centrocampista oggi non si è allenato: da valutare per la Lazio

Non giungono buone notizie da Milanello. Il calciatore rossonero ha avuto un problema muscolare con la sua Nazionale

Rimane in forte dubbio la presenza di un giocatore del Milan per la partita contro la Lazio, in programma domenica alle 18 allo stadio San Siro. E’ la terza giornata di campionato, la prima dopo la sosta per le gare disputate dalle Nazionali valide per le Qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022.

Ed è proprio in una di queste partite che il centrocampista rossonero ha accusato un fastidio muscolare. La sua Nazionale lo ha preservato e sembra che lo staff medico del Milan voglia fare lo stesso. Questo per evitare qualsiasi tipo di peggioramento della situazione.

Milan, in dubbio la presenza con la Lazio del centrocampista

La presenza contro i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri di Rade Krunic resta in forte dubbio. Il bosniaco soffre di un fastidio al polpaccio, accusato per la prima volta nel riscaldamento pre-gara di un match della sua Bosnia contro la Francia.

Quest’oggi Krunic non ha disputato l’allenamento col resto del gruppo in via cautelare. L’entità dell’infortunio verrà valutata in questi giorni dallo staff medico e sanitario del Milan. Per tale motivo Pioli potrebbe preservarlo in vista dell’imminente sfida contro la Lazio, per poi valutare il da farsi prima della gara in Champions contro il Liverpool.