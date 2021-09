Luis Alberto, il Milan ci aveva provato: richiesta eccessiva della Lazio

C’era anche Luis Alberto tra le idee di calciomercato del Milan nell’ultima estate. Maldini e Massara hanno fatto un sondaggio con la Lazio.

Dopo l’addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, si è a lungo parlato dell’arrivo di un nuovo trequartista al Milan. C’è stata la conferma di Brahim Diaz, ma i tifosi si aspettavano anche un altro colpo nel ruolo.

A fine calciomercato è arrivato Junior Messias, che è un esterno offensivo in grado eventualmente di giocare anche da fantasista, però non esattamente il rinforzo che i milanisti attendevano. Il brasiliano dovrà convincere gli scettici. E Stefano Pioli, in caso di assenza di Brahim Diaz, potrebbe anche decidere di cambiare modulo e di non schierare un trequartista. Ha lavorato molto su moduli alternativi al collaudato 4-2-3-1.

Calciomercato Milan, Luis Alberto costava 50 milioni

Tra i trequartisti accostati al Milan nel corso dell’ultima finestra di calciomercato c’era anche Luis Alberto. In particolare, a inizio estate quando sembrava esserci qualche frizione tra il giocatore e la Lazio. Il 28enne spagnolo voleva cambiare aria e avrebbe gradito il passaggio in maglia rossonera. Arrivò nel ritiro biancoceleste con alcuni giorni di ritardo, facendo infuriare il club e lo stesso Maurizio Sarri.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan effettuò un sondaggio per Luis Alberto, però di fatto la trattativa non partì mai. Claudio Lotito, anche indispettito dall’atteggiamento del suo calciatore, fissò il prezzo del cartellino a ben 50 milioni di euro. A tale cifra era impossibile per Paolo Maldini e Frederic Massara intavolare una qualsiasi negoziazione.

La società di via Aldo Rossi ha presto abbandonato la pista Luis Alberto, trequartista che sicuramente avrebbe fatto bene con Stefano Pioli. Domenica il Milan si ritroverà lo spagnolo come avversario a San Siro. Infatti i rossoneri riceveranno la Lazio e sarà certamente una sfida impegnativa. Il primo scontro diretto di questo campionato per entrambe le squadre.